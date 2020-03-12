الخارجية تدين استهداف قاعدة التاجي وتعتبره مقوضا لجهود مكافحة الإرهاب

2020/03/12 | 19:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرِبت وزارة الخارجيّة، عن استنكارها، وإدانتها لأيّ خروق أمنيّة تتعرّض لها مصالح الدول الصديقة، أو مواقعها الأمنيّة والعسكريّة المُتواجِدة في العراق.

وأكدت الوزارة في بيان علقت من خلاله على القصف الذي تعرّضت له قاعدة التاجي والذي تسبّب بسُقُوط ثلاثة من أفراد قوات التحالف، وإصابة عدد آخر بجُرُوح، أكدت ان القصف عمل عدائيّ يُقـوّض جُهُود مكافحة الإرهاب، ويفسح المجال لعصابات داعش للعودة، والقيام بأعمال إرهابيّة تُضِرّ بأمن المُواطِنين، مبينة ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وجه بفتح تحقيق فوريّ لمعرفة الجهات التي أقدمت على العمل الذي وصفته بالعدائيّ والخطير، ومُلاحقتها، وإلقاء القبض عليها، وتقديمها للقضاء.

وأضاف البيان ان الوزارة تتابِع مع السلطات الأمنيّة المسؤولة عن التحقيق، لمعرفة المُتسبِّبين بالاعتداء، لافتة الى انها وفي الوقت الذي تجدّد فيه الإعراب عن الرفض والإدانة لهذه الأعمال، فإنها تؤكد ان العراق ماضٍ في جُهُود مكافحة الإرهاب، والقضاء على فلوله، ومُواجَهة جميع مُهدّدات الأمن.

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