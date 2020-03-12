هيئة الإعلام تقدم حلولا فنية لدعم منصات التعليم الإلكتروني في العراق

2020/03/12 | 19:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة الاعلام والاتصالات، عن تقديمها حلولا فنية لتوفير زيادة مجانية في سعات الانترنت، دعما لمنصات التعليم الالكتروني خلال أزمة كورونا.

وأوضحت الهيئة في بيان، ان الحلول المقدمة لخلية الازمة الحكومية، تضمنت زيادة في سعات الانترنت، على ان تتولى وزارة الاتصالات باعتبارها المسؤول عن خدمات الانترنت، منح شركات الـ”آي اس بي” سعات مجانية اكبر، كإجراء لزيادة الوعي الصحي بالفيروس، بالإضافة الى دعم منصات التعليم الالكتروني، بالتزامن مع تعطيل معظم المؤسسات التعليمية، فضلا عن تمكين المواطنين من تأدية اعمالهم من محال سكنهم.

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