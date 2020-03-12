2020/03/12 | 19:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حذَّر خبراء في الأرصاد من منخفض جوي وصفوه بالخطير، سيضرب 8 دول بينها 7 دول عربية، فيما سيتسبب في حالة من عدم الاستقرار الشديدة.“منخفض التنين” أو “منخفض القرن”، هكذا أطلق عليه الخبراء، مؤكدين أنه سيضرب 8 دول هي “مصر وعمان وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والعراق وتركيا”، مضيفةً أن الرياح ستصل حد العاصفة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد التنين.. كيف تتم تسمية الأعاصير حول العالم ؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد التنين.. كيف تتم تسمية الأعاصير حول العالم ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).