وزير الدفاع الأمريكي: كل الخيارات مفتوحة بعد الهجوم الصاروخي على قواتنا في العراق

2020/03/12 | 19:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن كل الخيارات "على الطاولة" بعد الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي في العراق التي تحتضن قوات أمريكية.

وقال إسبر للصحفيين اليوم الخميس، إن "هجوم أمس من قبل المليشيات الشيعية المدعومة إيرانيا جاء بقذائف عديدة من منصة ثابتة وكان من الواضح أنها تستهدف قوات التحالف والشركاء في معسكر التاجي".

وتابع: "أود أن أكون واضحا أن الولايات المتحدة لن تقبل بالهجمات ضد أفرادنا ومصالحنا وحلفائنا".

وأضاف أن "جميع الخيارات لا تزال على الطاولة، بينما نعمل مع شركائنا على محاسبة المسؤولين عن الهجوم".

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