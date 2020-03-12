2020/03/12 | 19:13 - المصدر: الغد برس

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الخارجية الفرنسية تدعو العراق للقبض على المسؤولين عن هجوم التاجي

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الخارجية الفرنسية تدعو العراق للقبض على المسؤولين عن هجوم التاجي ومنع تكرار هكذا هجمات

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