2020/03/12 | 19:13 - المصدر: NRT عربية
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصين: الجيش الأميركي ربما جلب "كورونا" إلى ووهان) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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