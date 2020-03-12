قيادي: امريكا اصبحت عدوة للشعب العراقي وتهديداتها مرفوضة

2020/03/12 | 19:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن تحالف الفتح في العراق كريم عليوي، التهديدات الامريكية للعراق بانها غير مقبولة، معتبراً أن تلك التهديدات هدفه...

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