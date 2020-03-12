ميسان تقرر رفع الحجر عن قرية ابو جصانه بعد وفاة احد ساكنيها بكورونا

2020/03/12 | 19:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان/ الغد برس:

قررت اللجنة العليا وخلية الأزمة بمحافظة ميسان، اليوم الخميس، رفع الحجر الصحي عن قرية ابو جصانه بعد ظهور نتائج الفحص بعدم وجود اصابات لملامسي وأقارب المواطن المتوفي بفيروس كورونا.

وقال رئيس الخلية المحافظ علي دواي لازم في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "اللجنة وجهت بتمديد الاجازة الاجبارية لموظفي مركز صيانة و جباية كهرباء ناحية السلام لغاية ٢٠٢٠/٣/٢١ كون المتوفي احد المنتسبين فيها، اضافة الى رفع الحظر عن قرية ابو جصانة، بعد ظهرو نتائج الفحص بعدم وجود اصابات لملامسي الشخص المتوفي بفيروس كورونا".

واضاف "كما تم تمديد فترة التعطيل الطارئ اسبوعاً كاملاً لدوائر التربية والجامعات والتقاعد والضريبة والرعاية الاجتماعية ومؤسسة السجناء والمجمع العدلي بنسبة ١٠٠٪ لغاية يوم السبت ٢٠٢٠/٣/٢ ، اما بقية الدوائر فيكون الدوام فيها بنسبة ٥٠٪".

وتابع ان "اللجنة قررت توجيه كتاب الى خلية الازمة المركزية بتجديد تعاقد الاجراء اليوميين العاملين في مؤسسات دائرة صحة ميسان لحين اقرار قانون الموازنة لحاجتنا الماسة لخدماتهم فضلا عن توجيه دائرة صحة ميسان بالتنسيق مع قيادة الشرطة وقسم شؤون العشائر لاختيار وتحديد مكان خاص ومناسب للحجر الصحي".

ولفت الى ان "اللجنة ركزت على التوجيه بعمل لقاءات توعويه بالتنسيق بين دائرة صحة ميسان وشؤون العشائر وعدد من منظمات المجتمع المدني مع الاستمرار بحملة التوعية الصحية والاجراءات الوقائية والاحترازية ورفع سقوف ومستويات البرامج الخاصة بذلك".

وبين أنه "تم التأكيد على قيادة شرطة المحافظة بتطبيق اجراءات غلق المقاهي والصالات والحدائق والمتنزهات بشكل كامل وعام ومتابعة تطبيق ذلك وبشكل يومي والعمل مع نقابة الصحفيين والاعلاميين بتكثيف الجهود الإعلامية بشكل اوسع وتوعية المواطنين والابتعاد عن الشائعات وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط".

ودعا لازم "المواطنين الى اتباع التوجيهات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة وتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية والابتعاد عن التجمعات والاماكن المزدحمة".

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