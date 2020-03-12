بالوثائق... 9 نواب ينشقون من ائتلاف النصر ويشكلون (تجمع نداء العراق)

2020/03/12 | 19:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن 9 نواب، اليوم الخميس، عن تشكيل "تجمع نداء العراق"، بعد انشقاقهم من ائتلاف النصر.

وبحسب وثائق حصلت "الغد برس" عليها، فان النواب الذين انشقوا من ائتلاف النصر هم، فلاح الخفاجي، يوسف الكلابي، علاء الدلفي، رياض التميمي، إحسان الشلبي، طه الدفاعين فالح الزيادي، خليل المولى وهناء تركي.

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