“التنين” يضرب مطار الملكة علياء في الاردن

2020/03/12 | 19:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أظهرت مقاطع متداولة دخول المنخفض الجوي “التنين” الاجواء الاردنية.وتداول النشطاء فيديو العاصفة الرياح العاتية التي حملت معها الاتربة الى ارض مطار علياء الدولي في العاصمة الاردنية عمان.منخفض جوي يسمى ب منخفض التنين 🐉 ..سيكون ضمن 8 دول عربية يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال […]

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