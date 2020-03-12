بالصور .. القبض على قاتل الصائغ بالكرادة في بغداد بعد 72 ساعة على جريمته.

2020/03/12 | 19:18 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتعرض محل صياغة في منطقة الكرادة داخل وسط بغداد ظهيرة يوم الثلاثاء الماضي، لعملية سطو مسلح اسفرت عن مقتل صاحب المحل وسرقة محتوياته.

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