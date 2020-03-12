وزارة الاعمار تبحث سبل تطوير معامل شركاتها التنفيذية

2020/03/12 | 19:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بحث وكيل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة جابـر عبـد خاجي الحسـاني ، مع مديري شركات الوزارة واقسام الاليـة الانتاجيـة تطوير معامل البناء الجاهز ومعامل الاسفلت التابعة لها بحضور مدير عام ىالدائرة الفنية ومدير مركز التدريب والتطوير و عرض في الاجتماع شرح مفصل عن واقع المعامل الانتاجية التابعة لشركات الوزارة والية تطوير عملها والجدوى الاقتصادية لكل […]

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