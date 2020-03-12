2020/03/12 | 19:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزوير وثيقة موقعة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن إجراءات خلية الأزمة الخاصة بمواجهة كورونا

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