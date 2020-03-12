كورونا تلاحق زعماء العالم وتضع الرئيس البرازيلي بالحجر الصحي

2020/03/12 | 19:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةذكرت صحيفة او إستادو دي ساو باولو البرازيلية، اليوم الخميس ، أن الرئيس جايير بولسونارو يخضع للملاحظة خشية إصابته بفيروس كورونا.كان بولسونارو قد عاد إلى البلاد هذا الأسبوع بعد زيارة للولايات المتحدة التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقال وزير الصحة البرازيلي ، إن بولسونارو سيوضع تحت الملاحظة إذ تأكدت إصابة وزير الاتصالات البرازيلي بالفيروس.

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