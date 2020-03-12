الاقتصاد النيابية تحذر من أزمة اقتصادية عالمية قد تعصف بالعراق

2020/03/12 | 19:28 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



اعربت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخميس، عن قلقها البالغ جراء تدني اسعار بيع النفط العالمية، ...

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