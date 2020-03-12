التربية النيابية ترفض تأجيل العام الدراسي وتقدم مقترحات

2020/03/12 | 19:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة التربية النيابية رفضها تأجيل العام الدراسي الحالي، فيما كشفت عن معالجات لتعويض عطلة خلية الأزمة.

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