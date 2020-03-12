2020/03/12 | 19:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيدر محمد الوائلي الخوف هو نقطة ضعف الإنسان.الخوف من الموت، الخوف مما بعد الموت، الخوف من الحقيقة، الخوف من المعرفة، الخوف من المستقبل، الخوف من المرض، الخوف من أن تكون على خطأ وتصر على الخطأ فتتظاهر بأنك لست مخطأ لتسكت همس الضمير فتواصل على الخطأ.كل خوف مقلق فكيف لو كان الخوف من مجهول.[…]

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