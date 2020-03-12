العدل “المتخمة بالنزلاء” تريد سجناً جديداً في الديوانية بـ900 مليار ونشطاء: نصف المحافظة فقراء!

2020/03/12 | 19:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق- بغداد فور انتشار وثائق مسربة من طلب لوزارة العدل العراقية عن بناء سجن اصلاحي جديد في محافظة الديوانية بمبلغ يتجاوز 900 مليار دينار، انهالت الانتقادات من وسائل التواصل الاجتماعي.وذكر ناشطون من المحافظة ان المدينة واهلها بحاجة كبيرة الى تنمية اقتصادية وخدمية حقيقية، وليس بناء سجون على اراضيها.بالوثائق ..إنشاء سجن في […]

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