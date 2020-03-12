السعودية تدين وتستنكر بشدة الهجوم على قاعدة التاجي

2020/03/12 | 19:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت المملكة العربية السعودية، ان ادانتها للهجوم الذي تعرضت له قوات التحالف الدولي في العراق.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان مقتضب، استنكارها الشديد للهجوم الإرهابي على حد وصف البيان، الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمالي العاصمة العراقية بغداد، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من أفراد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

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