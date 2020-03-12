مسؤول بالصحة العراقية: نستبعد امكانية توقف انتشار كورونا بحلول الصيف ونتوقع انتاج لقاح قبل حزيران

2020/03/12 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

استبعد الوكيل الفني لوزارة الصحة، جاسم الفلاحي (12 آذار 2020)، امكانية توقف انتشار فايروس كورونا بحلول فصل الصيف في العراق، متوقعا إمكانية إنتاج لقاح أو دواء للفيروس، قبل شهر حزيران من العام الجاري.

وقال الفلاحي في تصريح صحفي، إن "الصحة طلبت توفير 100 مليار دينار لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ولم يحصل ذلك لغاية الان"، لافتا إلى أن "الاجراءات الصحيحة والمبكرة التي اتخذتها وزارة الصحة حدت من نسبة الانتشار بنسبة كبيرة".

واضاف أن "احتمال الشفاء من الفيروس أكثر من 90% ونسبة الوفيات 2-3%"، مستبعدا "انتشار الفيروس سيقل في ارتفاع درجات الحرارة".

وتوقع "إمكانية إنتاج لقاح أو دواء للفيروس، قبل شهر حزيران من العام الجاري".

ورأى الفلاحي ان "أخطر تحد يواجه وزارة الصحة هو انخفاض الوعي بخطورة الفيروس".

واشار إلى أن "المتوفى بسبب كورونا يجب أن لا يدفن بالطريقة الاعتيادية".

وفي وقت سابق، من اليوم الخميس، دعت وزارة الصحة والبيئة، المواطنين إلى تطبيق توصيات الوزارة، فيما توعدت المخالفين بعقوبات.

ونشرت الصحة، بياناً بخصوص تصنيف كورونا "وباءً جامحاً"، دعت فيه "المواطنين، والجهات الحكومية، وغير الحكومية، الى اخذ الحيطة والحذر وتطبيق التوصيات الصادرة عن عن وزارة الصحة، ولجنة الامر الديواني (55) لعام 2020 بكل دقة، وعدم التهاون بها".

وحذرت من ان التهاون قد يؤدي الى كارثة صحية، لا تحمد عقباها، ويعرض المخالف الى العقوبات القانونية، استنادا الى قانون العقوبات العراقي رقم (111) وقانون الصحة العامة رقم (89).

بغداد اليوم - متابعة

أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو وزوجته، الخميس، وضع نفسيهما في العزل بعد ظهور اعراض كورونا عليهما.

وقال رئيس الوزراء الكندي في بيان، إنه "وضع نفسه قيد الحجر الصحي المنزلي بعد الاشتباه في إصابة زوجته بفيرو

بغداد اليوم _ ميسان

قررت خلية الأزمة المشكلة لمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، رفع الحجر عن قرية ابو جصانة في ميسان، واستمرار تعطيل الدوام بدوائر المحافظة.

وذكرت إدارة محافظة ميسان، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن &

بغداد اليوم - متابعة

أعلن مكتب الرئيس البرازيلي جاير بولسورنارو، الخميس، إن وزير الاتصالات الذي اجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مصاب بفيروس كورونا.

وقال المكتب في بيان، إن "وزير الاتصالات الذي اجتمع مع ترمب، الاسبوع&nbs

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