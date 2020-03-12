دلور ميقري - حديث عن عائشة: الفصل الثالث عشر/ 1

2020/03/12 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري عامان كان يجب أن ينقضيا، قبل أن تختبر رابعة صحة كلام صديقتها بشأن قوة الحب القاهرة.وإذاً، صار في العائلة مراهقة جديدة بأعوامها الخمسة عشرة.لكن الفارق مع حالة الصديقة نظيرة، أن الحبيب لم يكن رجلاً متزوجاً مثلما أن رابعة ما كانت بعدُ خطيبة لأحد.منذ البداية، توجس قلبها من إمكانية تكرار قصة أخرى، أكثر قدماً؛ قصة عمتها الراحلة، زَري، مع ابن جيرانها من آل كرّي عيشة.لم تكن بلا سند مخاوفها، بما أن الح......

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