زينب محمد عبد الرحيم - إخناتون والأنثى

2020/03/12 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زينب_محمد_عبد_الرحيم يا مشرق أنت، قوّي كل الأذرعة للملك.واعط سرعة لكل قدم.منذ أن أسست الدنيا، فقد أنشأتها من أجل ابنك ،الذي نشأ من بدنك، ملك القطرين المصريين " نفر خبرو رع - أوان رع - ابن رع " ،الذي يعيش من ماعت، سيد التيجان، إخناتون، كبير في حياته.والملكة الزوجة العظيمة، التي يحبها، ملك القطرين نفرتيتي.تبقى حية وشابة دائما وإلى الأبد."(جزء من ترنيمة آتون ).الملك إخناتون /أمنحوتب الرابع من ......

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