وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [25]

2020/03/12 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي (39) قراءة ابن الجوزي البغدادي [1116- 1200م] في مناسخ القرآن..[صعبٌ عليكَ أنْ ترفُسَ مَناخِسَ]- (اع 9: 5)[مرّ عليّ على قاضٍ فقالَ لَهُ: أتعرِفُ النّاسِخَ مِنَ المَنْسُوخِ، قالَ لَا قال: هَلَكْتَ وَأهْلَكْتَ]-(ورد منسوبا لابن عباس أيضا)[ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا]- (البقرة 2: 269):الحكمة: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحرامه وحلاله وأمثاله/ علي ......

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