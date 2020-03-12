اسبر معلقا على هجوم "التاجي": كل الخيارات مطروحة


اسبر معلقا على هجوم
2020/03/12 | 19:46 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر

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