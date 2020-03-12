اسبر معلقا على هجوم

2020/03/12 | 19:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر

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