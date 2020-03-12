نائب: اللجنة السباعية ستقدم مرشح رئاسة الوزراء لصالح لأسبوع المقبل

2020/03/12 | 19:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الخميس، أن اللجنة السباعية ستقدم مرشح رئاسة الوزراء لرئيس الجمهورية برهم صالح الأسبوع المقبل.

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