2020/03/12 | 19:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الحكومة الصينية تشاو لي جيان اليوم الخميس، إن الجيش الأمريكي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضررا بسبب التفشي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تتهم الجيش الأميركي بإدخال فيروس كورونا إلى البلاد) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تتهم الجيش الأميركي بإدخال فيروس كورونا إلى البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).