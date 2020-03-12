حملة “وعي” تنظم جولات تعفير وفحوصات للوقاية من كورونا في بابل

2020/03/12 | 19:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ اللواء 28 بالحشد الشعبي ضمن حملة “وعي” التابعة لهيئة الحشد الشعبي، عمليات تعفير وتطهير وفحوصات طبية في محافظة بابل.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن اللواء 28 في الحشد الشعبي وضمن حملة “وعي” التي اطلقتها هيئة الحشد الشعبي باشرت باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فايروس (كورونا) في محافظة بابل.

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