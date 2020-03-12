حملة “القائد المهندس” تتواصل لليوم السادس وتبدأ تعفير أسواق البصرة الشعبية

2020/03/12 | 19:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصلت حملة القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس لليوم السادس على التوالي في محافظة البصرة للوقاية من فيروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن اللواء الخامس في الحشد الشعبي بالتعاون مع القوات الاحتياطية التابعة له باشر بعمليات تعقيم وتعفير الاسواق الشعبية في محافظة البصرة للوقاية من فيروس كورونا.

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