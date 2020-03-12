العراق يعلن 8 وفيات واصابة 83 شخصا باحدث احصائية حول كورونا

2020/03/12 | 19:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، اخر احصائية خاصة بالوفيات والمصابين جراء فيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان، "أجرت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 111 نموذجالحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة- النتائج الموجبة (الإصابات): ٦موزعة كالتالي: حالة في النجف وحالة في بغداد الرصافة و ٤ حالات في مدينة الطب في بغداد- مجموع الإصابات مع اضافة الحالات في اقليم كوردستان: ٨٣- مجموع حالات الشفاء: ٢٤-مجموع الوفيات: ٨واكدت على التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة كما تدعو الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة.

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