تركيا تعلق دوام المدارس والجامعات وتتخذ اجراءات للوقاية من كورونا

2020/03/12 | 19:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الرئاسة التركية، تعليق دوام المدارس والجامعات واجراء النشاطات ضمن اجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالن في مؤتمر صحفي، "سيتم تعطيل الجامعات في تركيا مدة ثلاثة أسابيع اعتباراً من 16 مارس/آذار،وتعطيل المدارس لمدة أسبوع بدءاً من التاريخ نفسه".واضاف "نوصي المواطنيين الأتراك بتأجيل سفرهم إلى الخارج، كما أن المباريات الرياضية ستجرى بدون جمهور حتى نهاية أبريل/نيسان القادم".وفي سياق متصل قالت صحيفة “حرييت” التركية اليوم الخميس إن بلدية “إسطنبول” اتخذت سلسلة إجراءات احترازية إضافية في الولاية، بعد تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا” يوم أمس في البلاد.واضافت ان رئيس بلدية اسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو قد أعلن في وقت سابق من هذا اليوم إيقاف جميع الفعاليات والأنشطة في الولاية قائلاً: “تم تعليق جميع الانشطة والزيارات في قاعة حفلات جمال رشيد إضافة للعروض المسرحية في المدينة وجولات المتاحف المنظمة من قبل المركز الثقافي وبلدية اسطنبول بسبب فايروس كورونا”.وأضاف: “سيتم الإيقاف حتى إشعار آخر من شهر نيسان المقبل، على أن تتم إعادة تقييم للوضع الصحي لتحديد ما إذا كان بالإمكان استئناف العمل بتلك الأنشطة من عدمه.

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