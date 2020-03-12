رئيس وزراء كندا في العزل وزوجته تخضع للفحص بسبب كورونا

2020/03/12 | 19:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ خضع رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو في العزل الطبي، بعد اجراء زوجته للفحص من فيروس كورونا.وذكرت وكالة فرانس برس ان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، يعمل من منزله فيما خضعت زوجته لاختبار للتأكد من أنها غير مصابة بفيروس كورونا.

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