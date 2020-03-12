اللواء 30 بالحشد الشعبي يشرع بحملة تعفير واسعة في سهل نينوى

2020/03/12 | 20:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرع اللواء 30 بالحشد الشعبي، الخميس، بحملة تعفير وتعقيم وتنظيف كبيرة في محافظة نينوى.واشار اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى الى ان قوات اللواء قامت بحملة بحملة تعفير وتعقيم لمواجهة فايروس كورونا في مناطق سهل نينوى، فضلا عن حملة تنظيف كبيرة في المناطق الترفيهية والسياحية في الموصل.

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