اللواء 28 بالحشد يطلق حملة لتعفير المقرات العسكرية في ديالى

2020/03/12 | 20:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق اللواء 28 بالحشد الشعبي، الخميس، حملة واسعة لتعفير وتعقيم المقرات العسكرية في محافظة ديالى.وذكر اعلام الحشد في بيا نوتلقته وكالة صدى ان اللواء ٢٨ نفذ حملة تعقيم وتعفير لمقرات الحشد الشعبي ومقرات متفرقة في (معسكر اشرف) شملت “مدرسة التدريب الخاصة، مدرسة ابو زينب الخالصي، اكاديمية التدريب العسكري، مقر عمليات ديالى، مقر الهندسة العسكرية، مقر التوجيه العقائدي وغيرها

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