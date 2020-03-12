2020/03/12 | 20:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يؤجل مباراتي ريال مدريد مع مانشستر سيتي ويوفنتوس مع ليون في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا نتيجة فايروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 20:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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