حرب النفط السعودية الروسية .. ترامب يهاتف محمد بن سلمان

2020/03/12 | 20:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن الوضع الراهن في سوق النفط، معبرا عن رضاه عن المستوى الحالي لأسعار النفط.وقال […]

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