بدعم من الـــ USAID إختتام مشروع تمكين العيادات الصحية في قضاء الحمدانية بتوزيع بروشورات التوعية حول فايروس كورونا

2020/03/12 | 20:05 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل إختتمت منظمة الرسل الصغار للإغاثة والتنمية مشروع تمكين العيادات الصحية في قضاء الحمدانية الذي تضمّن تزويد ستة قرى بالمولدات الكهربائية وربطها بالعيادات الصحية “قرية يرغنتي، قرية تركماز، قرية باصخرا، قرية خرابة سلطان، قرية مجمع الغدير، قرية شهرزاد” بالإضافة إلى تأهيل بناية القطّاع الصحي في قضاء الحمدانية.تقسّمت الحملة التوعوية إلى …

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