نوال الزغبي: لبنان يستورد الكورونا

2020/03/12 | 20:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..لم يمرّ خبر وصول 150 مسافراً من إيران إلى بيروت، امس الأربعاء، مرور الكرام، حيث أعربت الفنانة نوال الزغبي عن غضبها من إستمرار وصول المسافرين من إيران.وغرّدت الزغبي عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي متسائلةً: “بصراحة بعد ما شفت غير لبنان هوي اللي بيستورد الكورونا.في رجال بهالبلد؟”.في سياقٍ متصل، نشرت نوال الزغبي […]

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