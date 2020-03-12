مايا دياب تنتقد رئيس الحكومة: مهذلة وعيشة لا تليق بالحيوان

2020/03/12 | 20:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..انتقدت الفنانة مايا دياب عدم اكتراث الدولة ورئيس الوزراء بصحة اللبنانيين لناحية تقصيرهم بحماية المواطنين من فيروس كورونا الذي حصد حتى الساعة ثلاث ضحايا.وقالت مايا عبر تويتر: “يا حضرة رئيس الوزراء اللبناني عبالي أعرف من هم السفراء الذين هنّوك بالإجراءات التي اتخذتها الدولة؟ توقيف المطار أو إقفال الحدود البرية؟ مهذلة وعيشة لا تليق بالحيوان..[…]

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