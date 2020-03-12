اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوتين ناسفتين شرقي بغداد

2020/03/12 | 20:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بان مدنيين اصيبا بانفجار عبوتين ناسفتين شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "عبوة ناسفة انفجرت في مدينة الصدر، اسفرت عن اصابة مدني بجروح، فيما انفجرت عبوة اخرى في منطقة العبيدي اسفرت ايضا عن اصابة مدني".

واضاف ان "القوات الامنية طوقت مواقع الانفجارين، ونقلت الجرحى الى المستشفيات".

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