ترامب يمنح البنتاغون إمكانية الرد على هجوم العراق

2020/03/12 | 20:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الخميس، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب أعطى البنتاغون سلطة لإمكانية الرد على هجوم شنته فصائل يوم أمس الأربعاء على قاعدة أمريكية في بغداد.

ونقلت "رويترز" عن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قوله إن "الرئيس دونالد ترامب أعطى وزارة الدفاع سلطة لإمكانية الرد على هجوم شنته فصائل يوم أمس الأربعاء وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وجندي بريطاني".

واضاف "تحدثت مع الرئيس.



وأعطاني السلطة لفعل ما ينبغي علينا فعله بما يتماشى مع توجيهاته".

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