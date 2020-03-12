تأجيل مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

2020/03/12 | 20:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن نادي مانشستر سيتي المنافس في بطولة دوري أبطال أوروبا ، اليوم الخميس، عن تأجيل مباراة ريال مدريد في إياب دور الـ16 من المسابقة القارية.وأكد الموقع الرسمي للنادي الإنكليزي، أنه بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قد تم تأجيل المباراة، بسبب دخول لاعبي ريال مدريد الحجر الصحي لمدة 15 يومًا.وجاء قرار ريال مدريد بعد ثبوت إصابة أحد لاعبيه في كرة السلة بفيروس كورونا في الساعات الأولى من صباح اليوم، والتأكيد على أن جميع لاعبي كرة القدم والسلة سيخضعون لفحوصات طبية للاطمئنان على سلامتهم.وأرسل مانشستر سيتي تمنياته لجميع اللاعبين والعاملين في ريال مدريد بالشفاء العاجل.الجدير بالذكر أن المباراة كانت مقررة في يوم الثلاثاء المُقبل، على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.وعلى صعيد متصل ..اعلن نادي يوفنتوس الايطالي تاجيل مباراته مع ليون الفرنسي الى اشعار اخر بعد اصابة احد لاعبي الفريق الايطالي بفيروس كورونا .

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