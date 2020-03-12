مقتل شاب ببندقة صيد شمال شرقي ديالى

2020/03/12 | 20:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بان شابا قتل ببندقية صيد شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "شابا قتل ببندقية صيد في ظروف غامضة داخل ناحية مندلي شرقي ديالى".

واضاف "لم تعرف لغاية الان تفاصيل الحادث اذا كان جنائي او انتحار او من سلاحه بالخطأ".

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