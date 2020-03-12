الصحة: مجموع الاصابات بكورونا في العراق بلغ 83 اصابة

2020/03/12 | 20:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، عن تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق، فيما بينت ان المجموع الكلي اصبح 83 اصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "أدناه الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق ليوم الخميس الموافق ١٢ آذار ٢٠٢٠".

واضافت "أجرت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ١١١ نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة"، متابعة "النتائج الموجبة (الإصابات): ٦موزعة كالتالي: حالة في النجف وحالة في بغداد الرصافة و٤ حالات في مدينة الطب في بغداد"ز

وبينت "مجموع الإصابات مع اضافة الحالات في اقليم كردستان: ٨٣، مجموع حالات الشفاء: ٢٤ ومجموع الوفيات: ٨".

واشارت الى انه "تؤكد وزارة الصحة والبيئة على التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة كما تدعو الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة".

واستطردت "تهيب الوزارة بالجميع الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض".

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