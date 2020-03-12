تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في بغداد والنجف

2020/03/12 | 20:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل ست حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظتي بغداد والنجف لترتفع عدد الاصابات الى 83 حالة بالاضافة الى كردستان.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت ١١١ نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة".واضافت ان "النتائج الموجبة (الإصابات) اظهرت وجود ست حالات موزعة على حالة واحدة في النجف وحالة في بغداد الرصافة و اربع حالات في مدينة الطب في بغداد".وبينت الوزارة ان "مجموع الإصابات مع اضافة الحالات في اقليم كردستان ٨٣ حالة"، مشيرة الى ان "مجموع حالات الشفاء ٢٤ حالة فيما ان مجموع الوفيات بلغت ثمانية حالات".

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