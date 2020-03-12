( 678,8) مليون يورو خسائر أندية الليغا من كورونا

2020/03/12 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

قدرت رابطة الليغا خسائر إيقاف منافسات الدوري الإسباني على الاندية في الفترة الحالية بعد صدور القرار بإيقاف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 ".

ووفقاً لصحيفة آس الإسبانية فإن" رابطة الليغا قدرت الخسائر المالية بنحو 678.8 مليون يورو على أندية الدرجة الأولى و الثانية".

و أفادت الصحيفة بأن" هذا الكم من الخسائر المادية سيتحقق حال تم إلغاء المسابقة حتى نهاية الموسم الجاري".

و ستحرم الأندية من الحصول على 549 مليون يورو من حقوق البث التلفزيوني و 88 مليون يورو من الاشتراكات و 41.4 مليون يورو من البوكس أوفيس وفقاً لتقديرات الرابطة.

و لو تم خوض المباريات المتبقية من الموسم بدون جمهور، ستخسر الأندية في الليغا 38.8 مليون يورو بجانب 78.1 مليون يورو من بيع التذاكر.

الأمر ذاته سينطبق على أندية الدرجة الثانية بخسارة 2.6 مليون و 9.9 مليون يورو على الترتيب ما يجعل التكلفة الإجمالية لخسارة كل دوري 117 مليون يورو للأولى و 12.5 مليون يورو للثانية.

بغداد اليوم/ متابعة

أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية بتأجل مباريات مسابقتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث أشارت إلى أن القرار الرسمي سيصدر قريباً.

وكانت نفس الصحيفة الإسبانية قد اكدت أن أحد لاعبي

بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل إعلام إسبانية، الخميس (12 آذار 2020)، بأن اتحاد الكرة، قرر تعليق جميع مباريات الدوري الإسباني، بسبب فايروس كورونا، حتى اشعار آخر.

وذكرت إذاعة "الكادينا سير"، إن "الاتحاد الاسباني ورابطة الأندية في

بغداد اليوم/ بغداد

كشف مدير علاقات اتحاد الكرة وليد طبرة اليوم الخميس،( 12 آذار 2020)، حقيقة تنازل عدنان درجال عن الحق الشخصي في تهمة التزوير الموجهة اليه مع مسؤولين آخرين في الاتحاد تم الافراج عنهم من السجن.

وقال طبرة على صفحته الشخصية في فيس

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