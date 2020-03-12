الصحة العراقية تعلن تسجيل 6 اصابات جديدة بفايروس كورونا وتكشف عن مجموع الاصابات في البلاد

2020/03/12 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس (12 آذار 2020)، تسجيل 6 اصابات جديدة بفايروس كورونا، فيما كشفت عن مجموع الاصابات في البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت 111 نموذجا لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة"، مبينا أن "النتائج الموجبة (الإصابات) كانت 6 موزعة كالتالي: حالة في النجف وحالة في بغداد الرصافة و 4 حالات في مدينة الطب في بغداد".

واضاف البيان أن "مجموع الإصابات مع اضافة الحالات في اقليم كردستان: 83، ومجموع حالات الشفاء: 24، أما مجموع الوفيات: 8".

وتابع أن "وزارة الصحة والبيئة تؤكد على التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 الملزمة"، داعيا "الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة".

واشار البيان إلى أن "الوزارة تهيب الجميع بالالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض".

وفي وقت سابق، من اليوم الخميس، دعت وزارة الصحة والبيئة، المواطنين إلى تطبيق توصيات الوزارة، فيما توعدت المخالفين بعقوبات.

ونشرت الصحة، بياناً بخصوص تصنيف كورونا "وباءً جامحاً"، دعت فيه "المواطنين، والجهات الحكومية، وغير الحكومية، الى اخذ الحيطة والحذر وتطبيق التوصيات الصادرة عن عن وزارة الصحة، ولجنة الامر الديواني (55) لعام 2020 بكل دقة، وعدم التهاون بها".

وحذرت من ان التهاون قد يؤدي الى كارثة صحية، لا تحمد عقباها، ويعرض المخالف الى العقوبات القانونية، استنادا الى قانون العقوبات العراقي رقم (111) وقانون الصحة العامة رقم (89).

بغداد اليوم- متابعة

استبعد الوكيل الفني لوزارة الصحة، جاسم الفلاحي (12 آذار 2020)، امكانية توقف انتشار فايروس كورونا بحلول فصل الصيف في العراق، متوقعا إمكانية إنتاج لقاح أو دواء للفيروس، قبل شهر حزيران من العام الجاري.

ونقلت وكالة الانباء الرسم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو وزوجته، الخميس، وضع نفسيهما في العزل بعد ظهور اعراض كورونا عليهما.

وقال رئيس الوزراء الكندي في بيان، إنه "وضع نفسه قيد الحجر الصحي المنزلي بعد الاشتباه في إصابة زوجته بفيرو

بغداد اليوم _ ميسان

قررت خلية الأزمة المشكلة لمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، رفع الحجر عن قرية ابو جصانة في ميسان، واستمرار تعطيل الدوام بدوائر المحافظة.

وذكرت إدارة محافظة ميسان، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن &

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة العراقية تعلن تسجيل 6 اصابات جديدة بفايروس كورونا وتكشف عن مجموع الاصابات في البلاد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة العراقية تعلن تسجيل 6 اصابات جديدة بفايروس كورونا وتكشف عن مجموع الاصابات في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).