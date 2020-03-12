وزارة الصحة تعلن تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/03/12 | 20:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل ست اصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد، مشيرة الى أن الحالات موزعة بين بغداد والنجف.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، “مختبرات وزارة الصحة والبيئة اجرت ١١١ نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة”، مشيرة الى أن “النتائج الموجبة (الإصابات) ٦ موزعة كالتالي، حالة في النجف وحالة في

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