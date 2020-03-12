العتبة العباسية تزور معسكر الشهيد ابو منتظر المحمداوي وتشيد بهمة وحماس الحشد

2020/03/12 | 20:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من لجنة الإرشاد والدعم التابعة لقسم الشؤون الدينيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة معسكر الشهيد أبي منتظر المحمداوي ضمن قاطع عمليّات ديالى للحشد الشعبي.وقال رئيسُ اللّجنة الشيخ حيدر العارضي في تصريح نشره موقع العتبة العباسية المقدسة واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “جولتنا لهذا المعسكر هي جزءٌ من سلسلةٍ من الجولات التي تنظّمها

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