الصحة تنشر الحصيلة اليومية لكورونا: 6 حالات جديدة واحدة من النجف و5 في بغداد

2020/03/12 | 20:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، التحديث اليومي لحصيلة وباء كورونا مع إضافة ارقام اقليم كردستان.وقال بيان للوزارة، “أجرت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 111 نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة”.واضاف ان “النتائج الموجبة (الإصابات): 6 حالات، حالة في النجف وحالة في بغداد الرصافة و 4 حالات في مدينة […]

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