2020/03/12 | 20:14 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير قسم الصحة في ذي قار يؤكد سلامة المصاب بكورونا بعد فحص عينة جديدة له هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 20:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير قسم الصحة في ذي قار يؤكد سلامة المصاب بكورونا بعد فحص عينة جديدة له) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير قسم الصحة في ذي قار يؤكد سلامة المصاب بكورونا بعد فحص عينة جديدة له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).